Son dakika haberleri: Kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da havaya ateş açan kişi yakalandı.

Adana'da havaya ateş açan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Hayal Park'ta silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, park içerisinde yaya olarak kaçan bir kişiyi kovalamaca sonucu şüpheliyi yakaladı.

Polis ekipler, kuru sıkı tabancayı ağaç arasında buldu.

Şüpheli A.B. Fatih Polis Merkezine götürüldü.

Son dakika haberleri: Kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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