Son dakika haberi! Adana'da kumar oynayan 15 kişiye 51 bin 100 lira ceza
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Son dakika haberi! Adana'da kumar oynayan 15 kişiye 51 bin 100 lira ceza

22.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:32
Son dakika haberi! Adana'da kumar oynayan 15 kişiye 51 bin 100 lira ceza

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 15 kişiye 51 bin 100 lira ceza kesildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 15 kişiye 51 bin 100 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerlerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 15 kişiye 51 bin 100 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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