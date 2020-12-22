Son dakika haberi! Adana'da kumar oynayan 15 kişiye 51 bin 100 lira ceza

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 15 kişiye 51 bin 100 lira ceza kesildi.