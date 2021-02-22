Son dakika haberi... Adana'da kopan elektrik telini kesmeye çalışırken akıma kapılan 2 kişiden biri öldü
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Son dakika haberi... Adana'da kopan elektrik telini kesmeye çalışırken akıma kapılan 2 kişiden biri öldü

22.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:09
Son dakika haberi... Adana'da kopan elektrik telini kesmeye çalışırken akıma kapılan 2 kişiden biri öldü

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğinden kopan teli kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapılan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğinden kopan teli kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapılan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tufanlı Mahallesi'nde Çetin Akalın (26) ve Ersoy Gönfer (37), boş bir tarlada direkten kopan elektrik telini kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapıldı.

Olay yerinde yakınlarının akıma kapıldığını gören bir kişi, ağır yaralanan Akalın ve Gönfer'i sepetli motosikletiyle Kozan Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralılardan Ersoy Gönfer, müdahaleye rağmen kurtarılamazken, durumu ağır olan diğer yaralı Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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