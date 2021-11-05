Son dakika haberi: Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın, hakim karşısında

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadının müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.E. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak beyanları alınan maktul O.E'nin babası F.E. ile annesi S.E, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek mahkemenin sanığı cezalandırmasını talep etti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İ.E. soruşturma aşamasında verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirterek, "O.E'nin bana yönelik eylemlerine ilişkin annesinin bilgisi vardır. Bu nedenle annesinin aleyhime olan beyanlarını kabul etmiyorum. O.E. yatak odasının kapısını kilitliyordu. Böylelikle benim acil çıkış merdiveninden çıkmamı engelliyordu. Ben O.E. tarafından ölümle tehdit edildiğimi annesine sürekli söylüyordum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak mevcut halinin devamına karar verilmesi, dinlenilmeyen tanıkların bir sonraki celse hazır edilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 30 Haziran'da İ.E, evlerinde tartıştığı kocası O.E'yi bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.E, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Tutuklanan sanık İ.E. hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Haberi Kaydet