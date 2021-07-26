Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu

Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da, dini nikahlı kocası tarafından darbedildiğini ve ondan şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu öne süren kadın polise başvurdu.

Adana'da, dini nikahlı kocası tarafından darbedildiğini ve ondan şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu öne süren kadın polise başvurdu.

Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Fikriye F. (44), dini nikahla ikinci evliliğini yaptığı Enes K'nin, ondan ayrılmak istediğinde kendisini darbederek alıkoyduğu iddiasıyla polise gitti.

Şikayet üzerine kadının korunmasına yönelik önleyici tedbir kararı uygulandı, Enes K. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Fikriye F, evinde gazetecilere, birlikteliklerinin 5'inci ayından sonra eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle ayrılmak istediğini dile getirdiğinde ise sürekli şiddette maruz kaldığını iddia etti.

"Ellerimi ayaklarımı bağlayıp banyoya kilitledi"

Eşinin bu süreçte ellerini ve ayaklarını bağlayıp kendisini banyoya kilitleyerek şikayetçi olmasını da engellediğini ileri süren Fikriye F, şöyle konuştu:

"Eşimle son olarak eve geç vakitte gelmesi nedeniyle tartıştık. Bana arkadaşında kaldığını söyledi ancak beni aldattığını düşündüğümü söyleyince evin bütün kapılarını kilitleyip telefonumu da aldıktan sonra elektrikli süpürgenin sapıyla darbedip, kolumdan ve yüzümden ısırdı ve boynumu sıktı. Yardım istemek için balkona çıktığımda ise beni zorla içeriye aldı. Şikayetçi olmamın önüne geçmek için de Mersin'e tatile gitmeyi teklif etti. Ben de orada bir fırsat bulup kaçabileceğimi düşünerek bunu kabul ettim. Oraya gittikten bir gün sonra imkan bulup yanından kaçarak Adana'ya döndüm ve beni öldüreceğini düşünüp korktuğum için arkadaşımın evine sığındım. Bir süre sonra kendisi beni telefonla arayıp evimdeki eşyalara zarar verdiğini söyledi. İnanmak istemedim ama şüphelenip eve geldiğimde bütün eşyalarıma bıçakla zarar verildiğini, çamaşır makinesinin kırıldığını, televizyonumun da yerinde olmadığını gördüm. Bunları yapan insan, en sonunda da beni öldürecek."

Fikriye K, eşinin yüzünden çok sayıda ev değiştirmek zorunda kaldığını, işini ve aracını da kaybettiğini öne sürerek, "Korkumdan dışarıya çıkamıyorum. Ben şu anda evimde hapis hayatı yaşıyorum ama o dışarda elini kolunu sallayarak geziyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu
Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu
Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu
Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Demir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Müge Anlı Seda Sayan İrem Derici
Spor Diego Ali Koç Jimmy Durmaz Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.07.2021 10:46:58. #1.13#

title