Son dakika haberi! Adana'da klimadan çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Adana'da bir evde klimadan çıkan yangında 2 çocuk yaralandı.

Adana'da bir evde klimadan çıkan yangında 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi 68046 Sokak üzerinden bir apartmanın birinci katındaki klimanın iç ünitesinde yangın çıktı. Yangın sonucu klima duvardan koltuğun üzerine düştü. Bu sırada yan koltukta yatan 3 yaşındaki Rüzgar A. ve 4 yaşındaki ağabeyi Eymen A. yaralandı.

Mutfakta olan anne Gülşah K. de çıkan duman üzerine yangını fark edip 2 çocuğunu alarak dışarı çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri de Gülşah K.'yi ve 2 çocuğunu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Çocukların hastanede tedavisi sürerken, Rüzgar A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı