Son dakika haberi: Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı - Haberler
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Son dakika haberi: Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Son dakika haberi: Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adana'da, refüje çıkıp ağaca çarparak kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

ADANA (AA) - Adana'da, refüje çıkıp ağaca çarparak kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda bir otomobilin kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ulaşan ekipler, refüjdeki ağaca çarparak durmuş 01 DOZ 74 plakalı otomobili buldu. Ekipler, otomobil ve çevresinde yaptıkları kontrollerde kimseyi göremedi.

Polis, yaralı olarak kaçtığı sanılan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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