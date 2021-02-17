Son dakika haberi | Adana'da kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
17.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:52
Son dakika haberleri... Adana'nın Karaisalı ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevlik Mahallesi Düş Tepe mevkisinde M.Ş'ye ait 2 keçinin kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden AFAD ve jandarma ekipleri kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven