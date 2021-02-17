Son dakika haberi | Adana'da kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Adana'da kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

17.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:52
Son dakika haberi | Adana'da kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Son dakika haberleri... Adana'nın Karaisalı ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevlik Mahallesi Düş Tepe mevkisinde M.Ş'ye ait 2 keçinin kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden AFAD ve jandarma ekipleri kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Buse Varol Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Metin Oktay Osman Özköylü
Tüm Haberler Kar Terör Beşiktaş Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Adana'da kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 10:55:01. #1.15#
title