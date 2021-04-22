Son dakika haberi... Adana'da kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın Yüreğir ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Salih T. yönetimindeki 01 AGZ 559 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi'nde 3 yaşındaki Hitem Hüseyin'e çarptı.
Sürücü, kazanın ardından ağır yaralanan çocuğu aracıyla yakındaki özel bir sağlık kuruluşuna götürdü.
Buradan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney