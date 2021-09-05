Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Adana'da düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve ürün ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve ürün ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu ve ürünlerin bulunduğunu belirledikleri 6 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda gümrük kaçağı 356 cep telefonu, 1226 kulaklık, 2 bin 295 şarj aleti ve USB kablo ele geçirildi.

Polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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