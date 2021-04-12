Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler: Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri bir depo ve iki araçta arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 121 cep telefonu ile cinsel içerikli 2 bin 584 ürün ele geçirildi.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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