Kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
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Kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

27.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:25

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurduğu 3 şehirler arası yolcu otobüsü ile kentteki bir kargo firması şubesinde, kaçak 103 cep telefonu, 62 kilogram nargile tütünü ve 1830 paket sigara ele geçirdi, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

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Öte yandan, üst kısmında makarna paketlerinin yer aldığı çuvaldan çok sayıda kaçak sigara çıkması polis kamerasına yansıdı.

Kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
Kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
Kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
Kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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