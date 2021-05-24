ADANA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU 5 GÖZALTI

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı çok sayıda boş ve dolu makaron, sigara, tütün ve inşaatta kullanılan makine ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı çok sayıda boş ve dolu makaron, sigara, tütün ve inşaatta kullanılan makine ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polisin baskınlarda ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 1020 paket sigara, 200 kilo tütün, 3 bin 280 doldurulmuş makaron, 122 bin boş makaron, 80 kilo nargile tütünü, 37 matkap, spiral gibi inşaat makinesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı