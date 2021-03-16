Son Dakika | Sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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Adana'da polisin düzenlediği sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1390 litre sahte içki, kaçak 2 milyon 900 bin makaron, 1600 litre akaryakıt ile 18 cep telefonu ele geçirildi.

Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı