ADANA (AA) - Adana'da 4 milyon 723 bin makaron ve 9 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bazı adreslerde ve bir minibüste kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Adreslere baskın yapan ekipler, 4 milyon 723 bin makaron ele geçirdi.

Araçta yapılan aramalarda ise motor ve kabin bölümüne gizlenmiş kaçak 9 bin 590 paket sigara bulundu.

Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.