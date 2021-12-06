Adana'da 4 milyon 723 bin makaron ve 9 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 4 milyon 723 bin makaron ve 9 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da 4 milyon 723 bin makaron ve 9 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da 4 milyon 723 bin makaron ve 9 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da 4 milyon 723 bin makaron ve 9 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bazı adreslerde ve bir minibüste kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Adreslere baskın yapan ekipler, 4 milyon 723 bin makaron ele geçirdi.

Araçta yapılan aramalarda ise motor ve kabin bölümüne gizlenmiş kaçak 9 bin 590 paket sigara bulundu.

Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da 4 milyon 723 bin makaron ve 9 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da 4 milyon 723 bin makaron ve 9 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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