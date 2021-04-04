Son dakika haberi: Adana'da kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı
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Son dakika haberi: Adana'da kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Adana'da kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika habere göre Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda polisin eş zamanlı baskınlarında, 4 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 3 bin 380 paket kaçak sigara, 4 bin 350 adet kaçak puro, bin 240 paket kaçak elektronik sigara, 300 paket kaçak pipo tütünü 25 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ve 60 şişe sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı. - ADANA

Son dakika haberi: Adana'da kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika haberi: Adana'da kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika haberi: Adana'da kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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