Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
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Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Bir son dakika haberine göre Adana'da gümrük kaçağı 661 şişe içki, 839 paket puro ve 185 paket sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
21.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:44

Adana'da gümrük kaçağı 661 şişe içki, 839 paket puro ve 185 paket sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve içki satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, iki araçta ve elektrikli bisikletin sepetindeki atık kağıtlar arasına gizlenmiş, kaçak 661 şişe içki, 839 paket puro ve 185 paket sigara ele geçirdi.

Polis, ele geçirilen ürünlerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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