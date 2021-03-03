Son dakika haberi! Kaçak sigara ve makaron operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! Kaçak sigara ve makaron operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

03.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:21

Gelen son dakika haberine göre Adana'da gümrük kaçağı 4 bin 160 paket sigara ve 36 bin 600 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da gümrük kaçağı 4 bin 160 paket sigara ve 36 bin 600 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde kaçak 4 bin 160 paket sigara ve 36 bin 600 makaron ele geçirildi, biri Suriyeli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi! Kaçak sigara ve makaron operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Kaçak sigara ve makaron operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Kaçak sigara ve makaron operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Kaçak sigara ve makaron operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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