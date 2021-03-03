Son dakika haberi! Kaçak sigara ve makaron operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
03.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:21
Gelen son dakika haberine göre Adana'da gümrük kaçağı 4 bin 160 paket sigara ve 36 bin 600 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da gümrük kaçağı 4 bin 160 paket sigara ve 36 bin 600 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde kaçak 4 bin 160 paket sigara ve 36 bin 600 makaron ele geçirildi, biri Suriyeli 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun