Son dakika haberi... Adana'da kaçak 28 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
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Son dakika haberi... Adana'da kaçak 28 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

05.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:47
Son dakika haberi... Adana'da kaçak 28 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

Son dakika haberine göre Adana'da polis ekipleri, bir depoya düzenlediği operasyonda kaçak 28 milyon 800 bin makaron ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da polis ekipleri, bir depoya düzenlediği operasyonda kaçak 28 milyon 800 bin makaron ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesindeki bir depoda kaçak ürün bulunduğunu belirledi.

Ekip, operasyon düzenlediği deponun ağzına kadar kolilerle dolu olduğunu gördü. Kolileri inceleyen ekip, gümrük kaçağı 28 milyon 800 bin makaron buldu.

Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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