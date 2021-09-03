Son dakika haberi! Adana'da jandarma ekipleri ağustos ayında 406 kişiyi yakaladı
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Son dakika haberi! Adana'da jandarma ekipleri ağustos ayında 406 kişiyi yakaladı

Son dakika haberi! Adana'da jandarma ekipleri ağustos ayında 406 kişiyi yakaladı
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adana'da jandarma ekipleri ağustos ayında yaptıkları denetimlerde 406 kişiyi yakaladı.

Adana'da jandarma ekipleri ağustos ayında yaptıkları denetimlerde 406 kişiyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve kaçakçılık olayları olmak üzere suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanmasına yönelik ağustos ayında tedbir alındı.

Ekipler asayiş uygulamalarında 108 bin 557 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı, sorgulamalar sonucu 406 kişi yakalandı. Uygulamalarda 4'ü ruhsatsız ve 5'i kurusıkı olmak üzere toplam 9 adet tabanca ile 14 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 11 bin 818 gram kubar esrar, 130 gram toz esrar, 115 gram sentetik kannabinoid, 4 bin 815 kök kenevir bitkisi, 5 bin 51 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 553 gram skunk ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi olaylara karışan 65 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan uygulamalarda 9 bin 200 adet sigara, 14 bin 740 adet makaron, 10 adet muhtelif eser, 12 litre sahte içki, 31 adet sikke, 6 adet muhtelif kazı malzemesi ve 2 adet dedektör ele geçirilerek olaylara karışan 22 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan trafik timlerince yapılan uygulamalarda ise toplam 101 bin 556 aracın kontrolü yapılarak, bin 514 sürücüye cezai işlem uygulanıp 494 aracın trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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