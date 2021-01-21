Son dakika haberi | Adana'da jandarma ekipleri 34 uyuşturucu hap ele geçirdi
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Son dakika haberi | Adana'da jandarma ekipleri 34 uyuşturucu hap ele geçirdi

21.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:30
Son dakika haberi | Adana'da jandarma ekipleri 34 uyuşturucu hap ele geçirdi

Son dakika haber: Adana'da jandarma ekipleri, bir şüphelide 34 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adana'da jandarma ekipleri, bir şüphelide 34 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamoğlu ilçesi Aliler Mahallesi'nde yaptığı yol uygulamasında, bir minibüsü durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Hareketlerinden şüphelenilen B.E.A'nın üzerinde yapılan aramada, 34 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan bir araçta yapılan aramada ise seri numarası silinmiş ruhratsız tabanca ve bu silaha ait 10 mermi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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