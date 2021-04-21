İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde L.B'nin kullandığı 31 KLM 09 plakalı otomobil ile A.K'nin kullandığı 01 KK 201 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada çarpmanın etkisiyle A.K'nin kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak trafik levhasına zarar verdi.

Yaralı sürücüler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastane ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa