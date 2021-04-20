Son dakika haberi | Adana'da iki çocuklu çift, doğuştan engelli Berkcan'ın koruyucu ailesi oldu
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Son dakika haberi | Adana'da iki çocuklu çift, doğuştan engelli Berkcan'ın koruyucu ailesi oldu

Son dakika haberi | Adana'da iki çocuklu çift, doğuştan engelli Berkcan'ın koruyucu ailesi oldu
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika habere göre Adana'da, bir akrabalarının engelli çocuğa koruyucu ailesi olmasından etkilenen Doğaç çifti, doğuştan zihinsel engelli Berkcan'a hem kapılarını hem gönüllerini açtı.

Adana'da, bir akrabalarının engelli çocuğa koruyucu ailesi olmasından etkilenen Doğaç çifti, doğuştan zihinsel engelli Berkcan'a hem kapılarını hem gönüllerini açtı.

Sarıçam ilçesinde yaşayan biri 23 diğeri 10 yaşında iki erkek çocuk sahibi Fatma ve Mehmet Doğaç çifti, 3 yıl önce koruyucu aile olmak istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Koruyucu Aile Projesi'ne başvuran çift, o zaman 9 yaşında olan zihinsel engelli Berkcan'ın koruyucu ailesi oldu.

Anne Fatma Doğaç, AA muhabirine, bir akrabalarının engelli çocuğun koruyucu ailesi olmasından etkilenerek Berkcan'a yuvalarını açtıklarını söyledi.

Berkcan'ın gelişimi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını ifade eden anne Doğaç, onun aile sevgisiyle büyümesi ve gelişimi için çabaladıklarını kaydetti.

Anne Doğaç, ilk geldiğinde çok konuşamayan şu an 12 yaşındaki Berkcan'ın artık rahatlıkla konuşabildiğini belirtti.

Üç oğluyla evlerinin ayrı bir neşesinin olduğunu anlatan anne Doğaç, "Koruyucu anne olmak çok güzel o da bizim bir çocuğumuz oldu. Çok memnunuz herkese tavsiye ederiz. Anlatamam sevgisini, yaşamak lazım." diye konuştu.

"Anne, derken duygulanıyoruz"

Baba Mehmet Doğaç da yuvalarını açtıkları Berkcan'ın yüzünün gülmesi, mutlu olmasıyla kendi mutluluklarının iki kat arttığını söyledi.

Bu duygunun anlatılamayacak kadar güzel olduğunu dile getiren baba Doğaç, "Berkcan, biraz geriden geliyordu, çok çabaladık ve sonucunu da aldık. Şimdi baya gelişti, değişti, konuşamıyordu, konuştu. 'Anne', derken duygulanıyoruz. Bu anlatılacak gibi değil, gerçekten herkese tavsiye ediyoruz. Herkes alsın, yetim kimse kalmasın." dedi.

Celal Doğaç (10) ise kardeşi Berkcan'ı çok sevdiğini, onunla oyup oynayıp çok güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Adana'da koruyucu aile projesi kapsamında çok güzel çalışmalar yapıldığını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devletin hem şefkat hem merhamet yüzü olduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Adana'da koruyucu aile anlamında 5. sıradayız. Adana'da şu an 204 koruyucu ailemiz 275 çocuğumuza sıcak yuvalarını açtılar. 274 çocuğumuz emin ellerde ve sıcak yuvalarında aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmekte. Biz buna sadece nicel olarak değil nitel olarak da son derece önem vermekteyiz. Gerçek şefkati, merhameti ve sevgiyi yaşayabilecek ve yaşatabilecek ailelere vermek bizim birinci amacımız. Koruyucu aile olmak kalbe ve gönle dokunma sanatıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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