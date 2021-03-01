Son dakika haberi... Adana'da huzur ve güven uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı
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Son dakika haberi... Adana'da huzur ve güven uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı

01.03.2021 21:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:44
Son dakika haberi... Adana'da huzur ve güven uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı

Bir son dakika haberine göre Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı.

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27-28 Şubat'ta huzur ve güvenin sağlanması, asayiş, terör, kaçakçılık olayları başta olmak üzere suçların önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Denetimlerde, 3 bin 603 kişi sorgulanırken, haklarında arama kaydı bulunan 10 şüpheli yakalandı.

Uygulamada, 4 bin 543 araçta denetlendi, 18 araç trafikten men edildi, 59 araç hakkında da cezai işlem uygulandı.

Ayrıca uygulamalarda bir miktar uyuşturucu, 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 36 kişiye de 38 bin 493 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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