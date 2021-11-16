Son dakika haberi | Adana'da hurdaya ayrılmış otomobilde çıkan yangın söndürüldü
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Adana'da hurda halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
ADANA (AA) - Adana'da hurda halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Çukurova ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde hurdaya ayrılmış A.T'ye ait otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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