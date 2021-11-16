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Son dakika haberi | Adana'da hurdaya ayrılmış otomobilde çıkan yangın söndürüldü

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Adana'da hurdaya ayrılmış otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Adana'da hurda halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

ADANA (AA) - Adana'da hurda halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Çukurova ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde hurdaya ayrılmış A.T'ye ait otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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