Son dakika! Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu: 50 gözaltı kararı - Haberler
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Son dakika! Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu: 50 gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu: 50 gözaltı kararıADANA'da hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen 50 şüphelinin yakalanması için 500 polis ile şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu: 50 gözaltı kararı

ADANA'da hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen 50 şüphelinin yakalanması için 500 polis ile şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalar sonucu çalıntı olduğu değerlendirilen birçok eşyaya el konuldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen 50 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 50 adrese şafak operasyonu düzenlendi. 500 polisin katıldığı operasyonda evlere eş zamanlı baskın ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu değerlendirilen birçok eşyaya el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Son dakika! Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu: 50 gözaltı kararı

Son dakika! Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu: 50 gözaltı kararı

Son dakika! Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu: 50 gözaltı kararı

Son dakika! Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu: 50 gözaltı kararı

Son dakika! Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu: 50 gözaltı kararı

Son dakika! Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu: 50 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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