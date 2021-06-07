Son dakika haberi | Adana'da Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Adana'da Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi | Adana'da Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir arazide 4 bin 214 kök Hint keneviri yetiştiren 3 kişi yakalandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir arazide 4 bin 214 kök Hint keneviri yetiştiren 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dutluca Mahallesi'nde 3 kişinin kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 214 kök kenevir ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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