Son dakika haberi | Adana'da Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir arazide 4 bin 214 kök Hint keneviri yetiştiren 3 kişi yakalandı.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir arazide 4 bin 214 kök Hint keneviri yetiştiren 3 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dutluca Mahallesi'nde 3 kişinin kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 214 kök kenevir ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu