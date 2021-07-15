Son dakika haberi | Adana'da havaya ateş açıp kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Son dakika haberi | Adana'da havaya ateş açıp kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberi | Adana'da havaya ateş açıp kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da havaya ateş açıp polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da havaya ateş açıp polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, içindekilerin silahla havaya ateş açtığı 01 AEV 555 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına uymayan şüpheliler, Ray Sokak'tan Mithatpaşa Mahallesi'ne girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Takibi sürdüren ekipler, otomobili aynı mahallenin ara sokağında terk edilmiş halde buldu.

Aracın çevresinde araştırma yapan ekipler, yanlarına gelen iki kişinin durumundan şüphelenerek üst araması ve kimlik kontrolü yaptı.

Ekipler, söz konusu iki kişinin aradıkları şüpheliler olduğunu tespit etti. Şahısların kullandığı abanca metruk bir evin bahçesine atılmış halde bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli Denizli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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