Hastanede tek başına bulunan 2 yaşlarındaki çocuğun yakınları aranıyor
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Hastanede tek başına bulunan 2 yaşlarındaki çocuğun yakınları aranıyor

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yalnız başına ağlarken bulunan 2 yaşlarındaki çocuk polis merkezine götürüldü.

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yalnız başına ağlarken bulunan 2 yaşlarındaki çocuk polis merkezine götürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan hastanenin acil bölümünde ağlayan yalnız bir çocuğu fark eden hastane personeli, polis ekiplerine bilgi verdi.

Bu arada genel sağlık kontrolü yapılan çocuğun iyi olduğu anlaşıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan çocuk, emniyetin çocuk şubesine götürüldü.

Çocuğun yakınlarına ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Hastanede tek başına bulunan 2 yaşlarındaki çocuğun yakınları aranıyor
Hastanede tek başına bulunan 2 yaşlarındaki çocuğun yakınları aranıyor
Hastanede tek başına bulunan 2 yaşlarındaki çocuğun yakınları aranıyor
Hastanede tek başına bulunan 2 yaşlarındaki çocuğun yakınları aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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