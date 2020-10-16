Son dakika haberi | Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberi | Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

16.10.2020 23:27 | Son Güncelleme: 16.10.2020 23:30
Son dakika haberi | Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Son dakika haber... Adana'nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdulgani Öner yönetimindeki 33 CAL 47 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Yunus Emre Ağca yönetimindeki 54 BZ 339 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan'a bağlı Değirmendere Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, Dilşah ve Şükriye Öner ile Makbule ve Şehmus Güner olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Abdulgani Öner Osmaniye Devlet Hastanesine, Yunus Emre Ağca, Bayram Gökdemir ve Şehmus Öner Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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