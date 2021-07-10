Son dakika haberi | Adana'da güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan "yankesicilik" zanlısı tutuklandı

Son dakika haber... Adana'da bir kişinin cebinden "yankesicilik" yöntemiyle 200 lirasını çaldığı öne sürülen ve güvenlik kamerası kaydından eşkali belirlenerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Adana'da bir kişinin cebinden "yankesicilik" yöntemiyle 200 lirasını çaldığı öne sürülen ve güvenlik kamerası kaydından eşkali belirlenerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde Ali M, ATM'den 1100 lira çekip ayrıldıktan sonra yanına tanımadığı 2 kişi yaklaştığı ve bir süre sonra parasından 200 lirasının eksik olduğunu fark ettiği iddiasıyla polise başvurdu.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden 2 zanlının eşkalini tespit etti.

Ekip, yaptığı araştırmayla şüphelilerden birinin emniyette benzer suçlardan kaydı bulunan V.K. olduğunu belirledi.

Şüpheli V.K, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki adresine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, yolda yürüyen Ali M'nin karşısına çıkan 2 şüpheli, mağdurun yanına yaklaşıp bir süre sonra bölgeden koşarak uzaklaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun