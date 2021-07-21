Son dakika haberi! Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Son dakika haberi! Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Son dakika haberi! Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kozan Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fatih Aydın, yangına ekiplerim hızlı müdahale ettiğini söyledi.

Yangında kimsenin zarar görmediğini vurgulayan Aydın, "Diğer tesislerin ve işletmelerin zarar görmemesi için gerekli tedbirleri aldık. İlk geldiğim anda sorduğum soru içeride bir çalışan veya biri var mı oldu, çok şükür kimse yokmuş. İnşallah en kısa sürede, en az hasarla kontrol altına alınır." diye konuştu.

Yangına 2 itfaiye aracı ve 2 su tankeriyle müdahale ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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