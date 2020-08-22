Son dakika haberi | Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (3)
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Son dakika haberi | Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (3)

Son dakika gelişmesine göre Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

22.08.2020 05:44 | Son Güncelleme: 22.08.2020 06:04

Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen fabrika civarında, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

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Son dakika haberi | Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (3)

Kaynak: AA

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