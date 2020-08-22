Son dakika haberi... Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları yapılıyor.

22.08.2020 07:42 | Son Güncelleme: 22.08.2020 07:47

Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Soğutma işlemleri devam ederken, 5 bin metrekarelik fabrikanın büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği ve çatı kısmının çöktüğü görüldü.

Bu arada, fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen fabrika çalışanlarının da itfaiye ekiplerine yardımcı oldukları gözlendi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü Ekonomi
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Ekonomi
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Sağlık
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
Eşiyle tartıştı, çocuklarının gözü önünde otomobilden atladı
Eşiyle tartıştı, çocuklarının gözü önünde otomobilden atladı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Kaza yapan arkadaşının başında 'Ölme' diye feryat eden genç, yürek dağladı
Kaza yapan arkadaşının başında "Ölme" diye feryat eden genç, yürek dağladı
Cihangir'de 3 temel trafik kuralını ihlal eden motosikletlinin yayayı metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı
Cihangir'de 3 temel trafik kuralını ihlal eden motosikletlinin yayayı metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı
Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu
Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü 'Negatif'e çekti
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti
Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar
Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Ünlü rapçi Murda'nın konserinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Ünlü rapçi Murda'nın konserinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu
Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Berat Albayrak Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Sezen Aksu Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Bakan Fatih Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 07:47:35. #1.15#
title