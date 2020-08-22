Son dakika haberi! Adana'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı - 2 Son dakika habere göre ADANA'da kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

ADANA'da kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kağıt ve plastik ürünler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın kısa sürede fabrikanın tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi gönderildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve iş makinalarının yardımıyla sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaklaşık 5 bin metrekarelik fabrikanın sacdan yapılma çatısı da yoğun ısı nedeniyle çöktü. Çok sayıda itfaiye aracı ve su tanklarıyla alevleri söndürme çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA