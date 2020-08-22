Son dakika haberi... Adana'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
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Son dakika haberi... Adana'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Son dakika gündem haberi... Adana'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı (3)YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAdana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, geri dönüşüm fabrikasında gece 03.30'da çıkan yangını büyük oranda kontrol altına aldıklarını açıkladı.

22.08.2020 08:11 | Son Güncelleme: 22.08.2020 08:16

Adana'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, geri dönüşüm fabrikasında gece 03.30'da çıkan yangını büyük oranda kontrol altına aldıklarını açıkladı. Yangına 10 tanker, 10 arazöz ve 30 personelle müdahale ettiklerini belirten Sarraf, Buradaki tek amacımız, alevlerin yan tarafa sirayet etmemesiydi ve kontrol altına aldık. Diğer yandan içerideki değerli makineleri kurtardık. Yangın tamamen söndürülmek üzere. Yangının çıkış sebebini henüz bilmiyoruz ama 2-3 nokta üzerinde duruyoruz. Tamamen söndürüldükten sonra gerekli incelemeyi yapacağız ve neden çıktığını tespit edeceğiz dedi.

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Son dakika haberi... Adana'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Kaynak: DHA

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