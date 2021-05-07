Son dakika haberi: ADANA'DA FİRARİLERE YÖNELİK OPERASYON 22 KİŞİ YAKALANDI

Son dakika gündem haberi... Adana'da yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kesilen para cezalarını ödemeyen ve cezaevinden firar ettikleri belirlenen 22 kişi, dün düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

Adana'da yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kesilen para cezalarını ödemeyen ve cezaevinden firar ettikleri belirlenen 22 kişi, dün düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup teslim olmayan, cezaevinden firar eden ve para cezalarını ödemeyen 98 kişinin adresini belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli ve firarilerin yakalanması için dün şafak vakti operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 22 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen hükümlüler, işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı