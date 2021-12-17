ADANA'DA FİRARİ HÜKÜMLÜLERE ŞAFAK OPERASYONU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADANA'DA FİRARİ HÜKÜMLÜLERE ŞAFAK OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunup, aranan 70 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlenirken, çok sayıda kişinin yakalandığı belirtildi.

ADANA'da, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunup, aranan 70 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlenirken, çok sayıda kişinin yakalandığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan; ancak teslim olmayan, kesilen para cezalarını yatırmayan veya kamuya borcunu ödemediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan 70 kişinin adresini belirledi. Firarilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin yakalandığı belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilenler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ADANA'DA FİRARİ HÜKÜMLÜLERE ŞAFAK OPERASYONU

ADANA'DA FİRARİ HÜKÜMLÜLERE ŞAFAK OPERASYONU

ADANA'DA FİRARİ HÜKÜMLÜLERE ŞAFAK OPERASYONU

Son dakika! Sınıf öğretmeni 9 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltında

Son dakika! Sınıf öğretmeni 9 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltında

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title