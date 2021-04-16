Son dakika haberi: Adana'da FETÖ üyeleri ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddia edilen 22 sanığın yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haberi: Adana'da FETÖ üyeleri ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddia edilen 22 sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberi: Adana'da FETÖ üyeleri ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddia edilen 22 sanığın yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adana'da, daha önce haklarında işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla haklarında 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ikisi tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, daha önce haklarında işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla haklarında 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ikisi tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.K. ve R.K. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Ç, yargılandığı mahkemede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını söyledi.

Huzurda bulunan sanıklardan M.K'nin de içinde olduğu gruba bir süre imamlık yaptığını ileri süren M.Ç, "Evlerde toplanıyorduk. Sürekli para talebinde bulunuyorduk. Üstlerimizden de sürekli para isteyin talimatı geliyordu. Bu gruplara yönelik sohbet toplantısı yapıyordum. Örgüt elebaşına ait kitapları okuyordum. Dernek faaliyetleriyle ilgilenmeye başladıktan sonra M.K'yi görmedim. Örgüt mensuplarına yardım ettiğine dair bir bilgim yoktur. Örgüt içerisinde F.B. ve A.B. benim üstüm olan kişilerdi. Bunlar yapının muhasebecisiydi." diye konuştu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.K, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgüte finansal destekte bulunmadığını öne sürdü.

FETÖ adına kimseden para talep etmediğini ileri süren M.K, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını kullanmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Savunma yapan diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek, tahliye ve beraat talep etti.

Cumhuriyet savcısı sanıklara ait dijital materyal inceleme raporunun beklenilmesi ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti sanıklar M.K. ve R.K'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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