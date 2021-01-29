Son dakika haberi... Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haberleri... Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanık A.K. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan A.K, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "ByLock programını kullanmadım. Tanık beyanlarını ve suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"yla ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğinin belirlenmesi ve HTS raporlarının karşılaştırmalı incelenmesi sonucu elde edilen veriler dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu