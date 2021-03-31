FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 5 şüphelinin adreslerini belirledi.

Ekipler, şafak vakti düzenledikleri operasyonla şüphelilerin tamamını yakaladı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Şüphelilerden birinin örgüt evlerinden sorumlu mahrem yapılanma, 2'sinin de mahrem emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği ileri sürüldü.

FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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