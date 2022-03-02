ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1'i aktif sağlık personeli 9 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (DHA) - ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1'i aktif sağlık personeli 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapısında çeşitli görevlerde bulunduğu, sohbet toplantısı organize ettiği, ardışık aramalar yaptıkları öne sürülen 1 aktif sağlık memuru, 1 ihraç polis, 1 ihraç doktor, 3 öğretmen ve 4 özel sektör çalışanı tespit edildi. Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. 1 firari şüphelinin ise arandığı bildirildi.

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title