Son dakika haberi: Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

Son dakika habere göre Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "bölge talebe mesulü" olduğu öne sürülen tutuksuz sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "bölge talebe mesulü" olduğu öne sürülen tutuksuz sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz E.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık E.Ç. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık Ö.Ç'nin ifadelerine yer verildi.

E.Ç. ile 2011 yılında tanıştıklarını belirten tanık, "İstanbul'da üniversiteyi kazandıktan sonra beni E.Ç. karşıladı ve örgüte ait bir eve yerleştirdi. Bir süre sonra bana örgüt içerisindeki öğrencileri ders çalıştırma görevi verildi. Bu öğrencileri bana Tarık kod adlı E.Ç. yönlendiriyordu." ifadelerini kullandı.

İddianamede, FETÖ'ye ait birçok evde kaldığı kaydeden E.Ç'nin örgütün hiyerarşik yapılanmasında kendini gizlemek amacıyla "Tarık" kod adını kullanarak faaliyetlerini yürüttüğü belirtildi.

E.Ç'nin örgüt evine çağırdığı lise öğrencilerini, üniversiteyi ya da askeri okulları kazandıktan sonra da takip ettiği, FETÖ içerisinde kalmaları için onlarla iletişimi sürdürdüğüne iddianamede yer verildi.

İddianamede E.Ç'nin FETÖ içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı anlatılarak, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık E.Ç'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu