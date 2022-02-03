Son dakika haberi | Adana'da evinde uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği bulunan zanlı gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi | Adana'da evinde uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği bulunan zanlı gözaltına alındı

AA, Ozan Efeoğlu - Güncel
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Son dakika haberi | Adana'da evinde uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği bulunan zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, evinde 310 gram esrar, 10 kök kenevir ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, evinde 310 gram esrar, 10 kök kenevir ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğunu belirlediği Yağızlar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste, 310 gram esrar, 10 kök kenevir ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, ev sahibi A.E'yi gözaltına aldı.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Av Tüfeği, Kenevir, Esrar, Adana, Güncel, Haber

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