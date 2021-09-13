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Son dakika haberi | Adana'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Adana'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: Adana'nın Kozan ilçesinde evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak'ta Yaşar Ö'ye ait 4 katlı evin çatı katında yangın çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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