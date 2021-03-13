Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi

13.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:57
Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi

ADANA'da polis ekiplerinin 2 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği narkotik operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da polis ekiplerinin 2 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği narkotik operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çadır kütüklerinin içine gizlenmiş toplam 47 kilo 150 grama denk gelen 282 bin 900 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarının bulunduğunu tespit ederek, iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpekler eşliğinde adreslerde yapılan aramalarda, ahşap çadır direklerinin içine zulalanmış halde toplamda 47 kilo 150 grama denk gelen 282 bin 900 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli de gözaltına alındı.

'SON DÖNEMDE BU KADAR BÜYÜK ÇAPTA YAKALANMAMIŞTI'

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek operasyon hakkında İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'den bilgi aldı. Vali Elban, "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güzel bir çalışmaya imza attılar. Son dönemde bu kadar büyük çapta hap yakalanmamıştı. Bunları temin ettiği saptanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Ahşap çadır direkleri içerisine zulalanmış ve yurt dışına satılmak üzere hazırlanan büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu. Başta İl Emniyet Müdürü ve tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Adana ve ülke olarak uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kararlılıkla devam edecektir" dedi. 

Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Birol Güven Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Mustafa Er Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 18:57:50. #1.15#
title