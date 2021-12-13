Son dakika haberi: Adana'da elektrik akımına kapılan kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi: Adana'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Son dakika haberi: Adana'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Adana'da elektrik akımına kapılan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ADANA (AA) - Adana'da elektrik akımına kapılan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralının öldüğü bilgisi üzerine hastaneye Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada hayatını kaybeden yaralının 17 yaşındaki H.Z. olduğunu ve hastaneye babası tarafından getirildiğini belirledi.

H.Z'nin Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'ndeki parkın yanında bulunan elektrik direğine çıktığı sırada akıma kapıldığı ve yanındaki arkadaşı L.K'nin ölen gencin ağabeyine telefonla durumu bildirdiği bilgisine ulaşıldığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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