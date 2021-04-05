Son dakika haberi! Adana'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
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Son dakika haberi! Adana'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Adana'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Son dakika gündem haberine göre Adana'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü, ehliyetsiz çıktı.

Adana'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü, ehliyetsiz çıktı.

Alınan bilgiye göre, D.K. idaresindeki 42 ELY 38 plakalı kamyon, merkez Seyhan ilçesi Mücahietler Caddesi ile Mavi Bulvar'ın kesiştiği noktada, 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı 01 ABD 271 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki araçta da hasar meydana geldi.

Otomobil sürücüsünün, aracı ailesinden, gezmek için habersiz aldığı ileri sürüldü.

Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından araçlar bulunduğu yerden götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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