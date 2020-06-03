Son dakika haberi: Adana'da dolandırıcılık şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi
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Son dakika haberi: Adana'da dolandırıcılık şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

Son dakika haberleri: Adana'da meyve ticareti bahanesiyle bir kişiyi sahte çek ile dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Son dakika haberi: Adana'da dolandırıcılık şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi
03.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:05

Adana'da meyve ticareti bahanesiyle bir kişiyi sahte çek ile dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık M.Y. ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli M.Y. hakkında, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin mağdur B.D'yi telefonla aradığı, meyve ticareti yaptığını bildirerek, almış olduğu ürünler karşılığında suça konu 45 bin liralık çeki B.D'ye gönderdiği aktarıldı.

Şüpheli M.Y'nin mağdur B.D'ye verdiği çekin Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün uzmanlık raporuna göre sahte olduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, sanığın mağdur B.D. ile iletişimi kestiği de belirtildi.

İddianamede, şüpheli M.Y'nin üzerine atılı dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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