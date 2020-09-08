Son dakika haberi | Adana'da denetimlerde 71 motosiklet sürücüsüne yasal işlem uygulandı
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Son dakika haberi | Adana'da denetimlerde 71 motosiklet sürücüsüne yasal işlem uygulandı

Son dakika gündem haberine göre Adana'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 71 motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem uygulandı.

Son dakika haberi | Adana'da denetimlerde 71 motosiklet sürücüsüne yasal işlem uygulandı
08.09.2020 21:19 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:28

Adana'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 71 motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 319 sürücü kontrol edildi, ehliyetsiz motorlu araç kullanan, kask ve koruyucu gözlük kullanmayanların da arasında olduğu 71'i hakkında yasal işlem uygulandı.

Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince 10 motosiklet trafikten men edildi.

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Kaynak: AA

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